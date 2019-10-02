Головкин – Деревянченко: когда бой и где смотреть чемпионскую битву украинца и казахстанца

Поединок за два чемпионских пояса пройдет в Нью-Йорке в субботу, а в Европе это будет раннее утро воскресенья

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко

В субботу, 5 октября, Украина может получить пятого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Сергей Деревянченко проведет поединок против знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина за два пояса – IBF и IBO в среднем весе. Бой пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 5 октября, а Головкин уже прилетел в США.

Головкин – Деревянченко: когда начало боя. Поединок станет главным событием вечера бокса 5 октября. Главный кард стартует в 21:00 по местному времени, а Головкин и Деревянченко выйдут на ринг ближе к полуночи. Всего перед основным боем будет семь поединков андеркарта. В Европе это будет ранее утро воскресенья, 6 октября. Таким образом, ориентировочно, бой Деревянченко – Головкин начнется после 06:00 утра 6 октября.

Афиша боя Головкин – Деревянченко

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Головкин – Деревянченко: где смотреть трансляцию. На территории Украины бой Головкин – Деревянченко в прямом эфире покажет канал Xsport. В США поединок покажет канал DAZN, также трансляция запланирована на британском Sky Sports.

Головкин – Деревянченко: прогноз букмекеров. Эксперты называют Головкина большим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу боксера из Казахстана составляет 1.23, тогда как ставку на успех украинца можно сделать с котировкой 4.20, а на ничью – 23. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа Головкина 74%, ничья 4%, победа Деревянченко 22%.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Украинские чемпионы. Напомним, что Деревянченко, если победит Головкина, станет пятым украинским чемпионом мира в профи. Сейчас наши чемпионы: Александр Усик (абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, перешел в супертяжеловесы), Александр Гвоздик (WBC, полутяжелый вес), Василий Ломаченко (WBC, WBA, WBO, легкий вес), Артем Далакян (WBA, наилегчайший).

Отметим, что Сергей Деревянченко входит в ТОП-100 украинских спортсменов в соцсетях

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