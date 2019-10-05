Головкин – Деревянченко: назван "сумасшедший" козырь украинца в поединке против GGG

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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Боксерские эксперты в Украине не согласны с прогнозами аналитиков букмекерских контор, которые в поединке Головкин – Деревянченко дают 74 процента на победу казахстанца, оставляя лишь 22% на выигрыш украинца. Бой за два чемпионских пояса в среднем весе (до 72,5 кг) по версиям IBF и IBO между 37-летним казахстанцем Головкиным и 33-летним украинцем Деревянченко пройдет в Нью-Йорке в субботу, 5 октября, а в Европе это будет раннее утро воскресенья.

Смотреть онлайн Головкин – Деревянченко бой за два чемпионских пояса

"Мы все знаем Головкина. И сказать, что закатилась его звезда, это неправда. Это один из самых сильных боксеров современности и, конечно, перевес на его стороне, – сказал "Сегодня" вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, глава судейской коллегии Олег Кудеров. – Но какая мотивация у Деревянченко – просто сумасшедшая! Что значит выйти на бой против Головкина – многие мечтали бы оказаться на его месте. Если он выиграет, то он выиграет у самого Головкина. А если проиграет, то он проиграет самому Головкину. Не осудят. Мы можем увидеть 12 раундов сумасшедшего по накалу и страстям боя. Это высшая лига, боксерский олимп. Для Сергея это время "Ч", бой, в котором очень многое стоит на кону. Конечно, я хотел бы, чтобы победил Деревянченко. И чтобы у Украины засияла еще одна звезда на боксерском небосклоне. С раскладом 74 на 22 в пользу Головкина не согласен. Я бы дал Деревянченко где-то 40 на 60"

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Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Олег Кудеров. Фото – "Сегодня"

"У тренерского штаба Деревянченко есть свой план победы. Они идут на все 12 раундов, на полную дистанцию, – говорит Олег Кудеров. – Хотя то, что Деревянченко способен нокаутировать Головкина, тоже не вызывает сомнений, – говорит Олег Кудеров. – Да, бокс любят за акценты. И, конечно, в душе наши болельщики ждут нокаут от украинца. Но давайте нацеливаться на всю дистанцию, держа при этом в уме, что все может решиться и раньше"

Напомним, ранее тренер украинца Деревянченко раскрыл план на бой с Головкиным, пообещав казахстанцу вместо нокаута войну продолжительностью 12 раундов.

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