Головкин готов провести бой-реванш с Деревянченко

Геннадий Головкин проводит чемпионский бой в 37 лет / Фото: Instagram

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин согласен провести еще один бой против украинца Сергея Деревянченко. Ранее мы писали, что в лагере известного казахстанского боксера Геннадия Головкина высказались относительно возможности еще одного поединка против украинца Деревянченко.

"Реванш с Деревянченко? Если это будет большой бой, то я готов. Я – боксер. И я готов всегда ко всему", – заявил Геннадий Головкин.

Напомним, что Сергей Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке проиграл Геннадию Головкину поединок за два чемпионских пояса – по версиям IBF и IBO. Украинец побывал в нокдауне уже в первом раунде поединка, а во втором у него открылось серьезное рассечение над правым глазом.

Яркие моменты боя Головкин – Деревянченко:

Кстати, среди ВИП-персон, засветившихся на субботнем вечере бокса в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, оказался и знаменитый экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни.

Как мы писали ранее, Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

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