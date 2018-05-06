Головкин нокаутировал Мартиросяна уже во втором раунде чемпионского боя

Американец с армянскими корнями Ванес Мартиросян не продержался и двух раундов

В ночь на воскресенье в американском городе Карсон прошел вечер бокса, в рамках которого состоялся бой Геннадий Головкин – Ванес Мартиросян. Казахстанец Головкин поражение американцу с армянскими корнями Мартиросяну и защитил титулы чемпиона мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе.

Как и предполагали букмекеры перед боем, бой не продлился все отведенные для него 12 раундов. Во второй трехминутке Головкин обрушил на Мартиросяна град ударом и Ванес был нокаутирован.

Изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест на кленбутерол и был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а поединок был отменен.

В активе 36-летнего непобежденного чемпиона Геннадия Головкина 39 поединков на профессиональном ринге: 38 побед и 1 ничья (с Саулем Альваресом в 2017 году). В свою очередь, 32-летний Ванес Мартиросян провел 41 бой в профи: 36 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Отметим, что оба спортсмена боксируют в традиционной стойке, Мартиросян немного превосходит Головкина в росте (182 см против 179 см), размах рук одинаковый – 178 см. Вес Мартиросяна – 72,6 кг, вес Головкина – 72,3 кг.

Добавим, что IBF поставила ультиматум боксеру из Казахстана - Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа или лишится титула.