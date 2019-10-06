Головкин против Деревянченко: промоутер назвал сроки возможного реванша

"Если есть сомнения в том, кто настоящий победитель, то можно устроить и повторный бой", - заявил Эдди Хирн

Головкин vs Деревянченко / Фото: Getty Images

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Промоутер казахстанца Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, насколько возможен его реванш с украинцем Сергеем Деревянченко. Напомним, Деревянченко, несмотря на поражение от Головкина, заслужил овации после боя в США.

"Я хочу увидеть реванш. Но не знаю, состоится ли он. В данный момент ничего не могу говорить, – заявил промоутер Эдди Хирн. – Я видел Геннадия, у него опухло лицо. Надо убедиться, что с ним все нормально. Возможно, у нас будет обязательный претендент в лице поляка Камила Шереметы. Но кто не хочет еще раз посмотреть бой Головкин – Деревянченко? Кому-то в состоявшемся бое больше понравился Головкин, кому-то – Деревянченко. Если у кого-то есть сомнения относительно справедливости исхода, то, возможно, устроим реванш в 2020 году. Но, знаете, это не бой первой важности для Головкина – при всем уважении к Деревянченко. Геннадий хочет в первую очередь драться с Альваресом. Но иногда нужно сражаться и с такими парнями, как Деревянченко. Сергей работал на своем максимуме. Он сделал все, что мог"

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Деревянченко побывал в нокдауне в первом раунде / Фото: Reuters

Напомним, что Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее, украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

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