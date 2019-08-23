Головкин сдался первым: Деревянченко выиграл первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

Боксеры впервые встретились перед боем за титул чемпиона мира по версии IBF

Украинской боксер Сергей Деревянченко и его следующий соперник казахстанец Геннадий Головкин провели первую дуэль взглядов перед их поединком за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации. Боксеры тепло друг друга поприветствовали, а во время "смотрелок" первым сдался Головкин, что вызвало смех среди присутствующих.

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Затем боксеры немного попозировали для фотоссесии и с улыбками на лицах разошлись. Напомним, что бой за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

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Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

Напомним, что мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным, и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн.

В итоге Альварес был лишен титула Международной боксерской федерации, так как не смог договориться с соперником в определенное дедлайном время. Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниелу Джейкобсу.

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