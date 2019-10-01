Головкин уже прилетел в Нью-Йорк на бой с Деревянченко

Геннадий Головкин / Фото: Instagram

Реклама

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уже прилетел в Нью-Йорк (США), где утром 6 октября проведет титульный бой с украинцем Сергеем Деревянченко. Ранее мы писали, что тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха.

Геннадий прибыл на вертолете, где его уже встретили фанаты.

Также экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO встретился со многими журналистами и дал им эксклюзивные интервью.

INSTAGRAM

Напомним, бой Головкин – Деревянченко состоится утром 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону будут стоять вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO

После поединка с Головкиным выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с казахстанцем. Это означает, что титул организации стал вакантен.

Напомним, что другой украинец, Василий Ломаченко, может вернуться на ринг еще в этом году. "Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", – сказал промоутер Хайтека Боб Арум.

Смотрите, как Ломаченко избивал в Лондоне Кэмпбелла

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама