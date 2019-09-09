Головкин vs Деревянченко: тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха

Головкин vs Деревянченко / Фото: DAZN

Андре Розьер, тренер украинского боксера Сергея Деревянченко, назвал факторы, которые, по его мнению, помогут его подопечному в поединке с Геннадием Головкиным из Казахстана. Напомним, уже 5 октября в Нью-Йорке могущественный Головкин – бывший чемпион мира по четырем версиям, которого боялся сам Владимир Кличко, и украинец Деревянченко по прозвищу Технарь сразятся за звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Сергей Деревянченко / Фото: Getty Images

"Мы усердно работаем над тем, чтобы усовершенствовать джеб Сергея, – заявил тренер украинца Андре Розьер. – Он будет искать возможность провести джеб, где бы это ни случилось. Мы хотим сделать так, чтобы его защита стала как никогда прочной. Он будет атаковать под разными углами, и это заставит Головкина некомфортно себя чувствовать. Если я говорю что-то, а боксер этого не делает, это означает, что он меня не слушает, и тогда победы не видать. Но у Сергея нет этой проблемы. Он слушает меня, и по этой причине мы победим. Это сыграет решающую роль. Если я скажу ему не прижиматься к канатам, менять направление, он сделает это".

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / Фото: Instagram

Отметим, что три недели назад Деревянченко выиграл первую дуэль взглядов перед чемпионским боем с Головкиным. Боксеры тепло поприветствовали друг друга, а во время "смотрелок" первым сдался Головкин, что вызвало смех среди присутствующих.

Напомним, что другой украинец Василий Ломаченко может вернуться на ринг еще в этом году. "Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", – сказал промоутер Хайтека Боб Арум.

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