Гонорары Ломаченко и Гвоздика упадут в 2-3 раза из-за мировой пандемии коронавируса

Мир после коронавируса уже не будет таким, как раньше. И спорт – в том числе. Пока что соревнования в основном стоят на паузе, но в ближайшее время все больше видов спорта будут выходить из карантина. Знаменитый промоутер Боб Арум рисует не самое светлое будущее боксерам-профессионалам. На днях Арум высказался о битвах Джошуа, Уайлдера и Фьюри: "Такие бои без зрителей проводить нельзя".

Теперь глава промоутерской компании Top Rank однозначно объявил, что в ближайшие месяцы все боксеры его компании будут зарабатывать минимальные суммы из контрактов. Так что заработки его подопечных, в частности украинцев Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, существенно сократятся. Слова Арума приводит американское издание Sports Illustrated:

"Я понимаю, что у каждого боксера есть свои ожидания, но если в сложившейся ситуации им невозможно соответствовать, то мы просто откажемся предоставлять бой этому боксеру и обратимся к следующему. У нас 90 боксеров по контракту, есть много возможностей. Считаю, боксеры будут бороться за место на шоу. Если кто-то откажется выступать, потому что он не хочет боксировать без фанатов или по любой другой причине, мы не будем его уговаривать. У каждого есть минимальная прописанная плата за исполнение контракта. Мы часто платили боксерам в два или три раза больше этого минимума. Но пока всем придется вернуться к базовой сумме".

В ближайшую неделю 88-летний Арум объявит состав боксерского шоу с Лопесом, но без Ломаченко.

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