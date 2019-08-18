Горят чемпионские килограммы: стало известно, сколько веса Ломаченко и Кэмпбелл согнали за две недели

Украинец по-прежнему на полтора кило легче британца, с которым сразится в последний день лета

Ломаченко - Кэмпбелл / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и его соперник британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка. Украинец показал результат в 62,78 кг, оказавшись на полтора килограмма легче британца, на весах которого были зафиксированы 64,27 кг.

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Напомним, что две недели назад боксеры уже проходили обязательную процедуру взвешивания. Тогда Кэмпбелл завесил 66,9 кг против 65,5 кг у Ломаченко. С тех пор, как видим, как британец, так и украинец согнали одинаковой вес – 2,7 кг.

Следующее взвешивание состоится 24 августа. А сам бой Ломаченко – Кэмпбелл пройдет 31 августа на арене O2 в Лондоне.

Смотрите, как Кэмпбелл тренируется перед боем с Ломаченко Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Также сообщалось, что ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Самый известный голос мирового бокса написал следующее: "Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

Видео последнего нокаута в исполнении Ломаченко

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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