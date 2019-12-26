"Готовь перчатки": Насильник Емельяненко дерзко ответил на вызов главы Чечни

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

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Скандально известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил согласием на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести поединок. Напомним, в своем последнем бою насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

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"Я видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти на поединок с тобой. Право выбора — по каким правилам, место проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан!", — обратился Емельяненко-младший к Кадырову.

В конце ноября Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке, проводимом по правилам бокса. Бой, изначально запланированный на четыре раунда, завершился в первом победой Емельяненко нокаутом.

Как мы писали ранее, Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны ищут ему жанр – звучит и порно. А некоторые подписчики Александра, увидев его сообщение о съемках в картине, предположили, что он снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

Несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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