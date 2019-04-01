Гвоздик 47 раз ударил Дуду Нгумбу за пять раундов титульного поединка

Украинский чемпион полутяжелого веса успешно провел первую защиту своего титула

Александр Гвоздик. Фото Top Rank.

Гвоздик 47 раз ударил Дуду Нгумбу за пять раундов титульного поединка Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d5/d5b/5ca1d5d5b2ef1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d5/d5b/5ca1d5d5b2ef1.jpg 2019-04-01T12:31:11+03:00 Бокс Украинский чемпион полутяжелого веса успешно провел первую защиту своего титула

Опасения болельщиков и экспертов таки оправдались: первая защита Александра Гвоздика оказалась проходной. Раннее утро воскресенья для украинцев началось с очень актуальных слов: "Весна прийде" из культовой песни ВВ – под этот хит в Филадельфии и вышел в ринг украинский полутяж. И легко подтвердил звание чемпиона мира WBC в бою с французом Дуду Нгумбу - 12-раундовый поединок даже не добрался до экватора. Это уже 17-я победа нашего чемпа в профи, и 14-я – досрочная.

37-летний соперник Гвоздика впервые в карьере получил возможность побороться за такой престижный пояс, но потерял ее уже в пятом раунде: Нгумбу на ровном месте подвернул правую ногу, повредив ахилл, и был вынужден отказаться от продолжения встречи – ему засчитали технический нокаут. Дуду забился в угол и разрыдался. Болельщики, которые с самого начала в большинстве своем поддерживали Гвоздика, этим не прониклись и продолжали недовольно гудеть.

Александр тоже поначалу выглядел раздосадованным таким исходом. "Я не знаю, что на самом деле случилось, не был в его шкуре, – отреагировал на произошедшее Гвоздь. – Не увидел, чтобы там произошло что-то серьезное, не понимаю, что случилось. Возможно, парень действительно слился, приехал отработать чек, не знаю. Досадно, хотелось провести побольше раундов. За это время ничего не удалось показать, это было, по сути, только начало боя. Нервозность только начала проходить, а тут и бой закончился. Я не хотел атаковать с первого раунда, бросаться на амбразуру. Хотел прощупать соперника, и в тот момент, когда я начал понимать его, начал находить свой темп и ритм, все закончилось". "Это уже второй раз, когда я остаюсь без празднования победы", - добавил Гвоздик, напомнив о предыдущем поединке против Адониса Стивенсона, после которого канадец был введен в искусственную кому.

Тем не менее до этого момента в ринге, может, и не так ярко, доминировал все же украинец. Хотя его наставник Тэдди Атлас все равно очень эмоционально указывал на ошибки и требовал "больше использовать джеб", "действовать быстро" и лучше работать с дистанции. Александр выбросил 204 удара, из которых точными были 47 (23%), у Нгумбу – 18 из 108 (17%). У украинца в цель прилетело 18 джебов, у француза – всего три.

"Он хороший боксер, техничный, точный, но должен создавать больше проблем сопернику в атаке, – оценил выступление Гвоздика присутствовавший на бое экс-чемпион мира Андре Уорд. – Не знаю, готов ли он ментально переключать передачу". Менеджер Александра Эгис Климас заступился, мол, у его подопечного "не было достаточно времени, чтобы показать, чему он научился у Тэдди". Сам же коуч уверен, что Саша отправил бы Дуду в нокаут: "В прошлый раз он был очень настроен на Стивенсона, и он эту же настроенность, это же уважение перенес и в этот бой. Этот парень был проще. В итоге Саша перемудрил, слишком много думал, но затем смог найти свой ритм".

О следующем оппоненте Александр пока не думает: хочет отдохнуть с семьей. Но в планах – до конца года провести еще два боя, в том числе объединительный.

УКУС В ПУЗО. Между тем в Ливерпуле другой боксерский бой также закончился преждевременно, вот только из-за травмы другого характера. Британский супертяж Кэш Али был дисквалифицирован за укус! В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он повалил соперника на настил и вонзил зубы ему в живот – кстати, тоже в пятом раунде, – за что поплатился первым поражением в карьере. Прайс был возмущен: "Я больше не выйду в ринг против такого животного".

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.