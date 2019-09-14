Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

Гвоздик - Бетербиев / Фото: Instagram

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Состоялась стартовая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона (Всемирного боксерского совета) WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика против обладателя титула (Международной федерации бокса) IBF Артура Бетербиева. Ранее Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы.

Украинец и россиянин провели дуэль взглядов.

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Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии. За поединок против россиянина украинский чемпион заработает 1,5 миллиона долларов.

Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC, без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF, победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.

Также сообщалось, Король кикбоксинга из Голландии запустил первую угрозу в сторону Усика. "У меня есть возможность доказать, что я хороший боксер в бою против, возможно, лучшего бойца независимо от весовой категории и самого технически подкованного боксера в мире

Смотрите тренировку Александра Усика перед дебютом в супертяжах Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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