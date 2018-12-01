Гвоздик и Стивенсон успешно прошли взвешивание
Чемпион пригризил украинцу нокаутом накануне боя в Квебеке
1 декабря в канадском Квебеке пройдет вечер бокса, в рамках которого Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик встретится обладателем титула канадцем Адонисом Стивенсоном. Накануне боя прошла церемония взвешивания. На весах Гвоздик показал 79,0 кг, Стивенсон – 79,2 кг.
"Моя задача – быть быстрее, умнее, более сконцентрированным, всегда на шаг впереди", – заявил после взвешивания Гвоздик.
"Мои болельщики приходят за нокаутами, а не за тем, чтобы смотреть 12 раундов. Они хотят увидеть соперника на канвасе. А я точно знаю, что мне нужен всего один удар", – это уже высказывания чемпиона.
41-летний Адонис Стивенсон на профессиональном ринге провел 31 бой — 29 побед (24 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.
31-летний Александр Гвоздик на профессиональном ринге провел 15 боев — 15 побед (12 нокаутом).
Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: онлайн-трансляция поединка Уайлдер – Фьюри.
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