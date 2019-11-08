"Гвоздик оставил всего себя, я им горжусь. Но не горжусь собой": Атлас – о бое с Бетербиевым

Тедди Атлас / Фото: Getty Images

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Известный тренер украинского экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Александра Гвоздика (17-1, 15 КО) Тедди Атлас прокомментировал поражение своего подопечного в бою с нынешним чемпионом по версиям WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО). Ранее мы писали, что врачи сообщили важную информацию о здоровье Гвоздика.

"Я расстроен – чувствую, что я не добился успеха, – говорит 63-летний Атлас. – Мой боец оставил всего себя в ринге, мы лидировали по судейским запискам – две из трех были в нашу пользу. Мы знали с кем мы встречаемся. И я очень горжусь Александром. Но может быть, не горжусь собой. Моя ответственность была в том, чтобы удостовериться, что он победит. Думаю, мы делали все правильно с физической и технической точки зрения. У него была правильная стратегия, правильная идея и правильный план на бой. Была причина, по которой он выигрывал, выходя на 10 раунд. Но мы не победили в конце, потому что много сделал Бетербиев".

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"Но Гвоздик вернется и снова станет чемпионом", – пообещал Тедди Атлас.

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