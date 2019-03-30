Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов
"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) оказался на 200 граммов тяжелее француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) в преддверии поединка.
Гвоздик показал на весах 79,2 кг, а Нгумбу - 79 кг. При этом в дуэли взглядов после взвешивания Гвоздик проиграл французу, первым отведя глаза.
Однако в ринге украинский чемпион обещает быть более решительным.
"Мой соперник приехал сюда не для того, чтобы проигрывать. Он хочет заграбастать мой титул, – сказал Александр. – Но моя цель – выиграть этот поединок, что бы там ни было. Я намерен показать великий бой".
Напомним, что бой Гвоздик – Нгумбу пройдет 31 марта в Филадельфии. Ориентировочное начало – в 5:00 по киевскому времени.
Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.
Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Вероятнее всего, согласно прогнозам, бой завершится в шестом или седьмом раундах
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