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Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Гвоздик оказался на 200 граммов тяжелее
Гвоздик оказался на 200 граммов тяжелее. Фото: ESPN
Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f1f/4c1/5c9f1f4c1f5d0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f1f/4c1/5c9f1f4c1f5d0.png Бокс "Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) оказался на 200 граммов тяжелее француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) в преддверии поединка.

Гвоздик показал на весах 79,2 кг, а Нгумбу - 79 кг. При этом в дуэли взглядов после взвешивания Гвоздик проиграл французу, первым отведя глаза.

Однако в ринге украинский чемпион обещает быть более решительным. 

"Мой соперник приехал сюда не для того, чтобы проигрывать. Он хочет заграбастать мой титул, – сказал Александр. – Но моя цель – выиграть этот поединок, что бы там ни было. Я намерен показать великий бой". 

Напомним, что бой Гвоздик – Нгумбу пройдет 31 марта в Филадельфии. Ориентировочное начало – в 5:00 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Вероятнее всего, согласно прогнозам, бой завершится в шестом или седьмом раундах

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

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Тег бокс, Александр Гвоздик

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Источник:

ESPN

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