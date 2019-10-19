Гвоздик получил рекордное вознаграждение за бой с россиянином

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF. Смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.
Стали известны гонорары украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева за их объединительный бой. Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, боксеры получили за поединок по 1,5 миллиона долларов.
Такой гонорар стал рекордным в карьере Гвоздика. До этого крупнейшим гонораром для Гвоздика была сумма в один миллион долларов, которую он получил за поединок против Адониса Стивенсона.
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Ранее мы рассказывали, что Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев. Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик встретился с самым ярким представителем своего нового дивизиона Тайсоном Фьюри.
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Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:
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