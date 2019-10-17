Гвоздик получил уникальный перстень от WBC перед боем с россиянином

Украинскому боксеру Александру Гвоздику подарили именной перстень от Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее мы рассказывали, что пояс Ломаченко – теперь "в законе": обнародовано фотодоказательство.
На одной стороне перстня инкрустированы имя и фамилия, на второй – его прозвище "The Nail"(гвоздь).
Напомним, в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым, на кону будут пояса WBC и IBF. Когда начало и где смотреть бой за два чемпионских пояса.
Также добавим, что Александр Гвоздик и Артур Бетербиев сошлись в дуэли взглядов накануне объединительного боя. Дуэль взглядов Гвоздика и Бетербиева получилась скоротечной и "ледяной".
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Ранее Гвоздик рассказал, за счет чего намерен победить Бетербиева. "Фанаты просили этот бой, они его получили, – отметил украинец. – Я точно знаю – я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер – Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе, и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше".
Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев
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