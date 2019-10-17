Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Гвоздик получил уникальный перстень от WBC перед боем с россиянином

17 октября, 20:39

На кольце его имя и прозвище

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

Украинскому боксеру Александру Гвоздику подарили именной перстень от Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее мы рассказывали, что пояс Ломаченко – теперь "в законе": обнародовано фотодоказательство.

На одной стороне перстня инкрустированы имя и фамилия, на второй – его прозвище "The Nail"(гвоздь).

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым, на кону будут пояса WBC и IBF. Когда начало и где смотреть бой за два чемпионских пояса.

Реклама

Гвоздик vs Бетербиев

Гвоздик vs Бетербиев / Фото: Twitter

В тренде
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Также добавим, что Александр Гвоздик и Артур Бетербиев сошлись в дуэли взглядов накануне объединительного боя. Дуэль взглядов Гвоздика и Бетербиева получилась скоротечной и "ледяной".

Читайте также: Вот почему Гвоздик – фаворит боя с Бетербиевым: видео самых ярких нокаутов украинца

Ранее Гвоздик рассказал, за счет чего намерен победить Бетербиева. "Фанаты просили этот бой, они его получили, – отметил украинец. – Я точно знаю – я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер – Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе, и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше".

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Luckypunch.net

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...