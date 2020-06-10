Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: менеджер бывшего чемпиона объяснил причину его ухода

Украинский боец какое-то время думал над тем, чем ему заниматься дальше

Известный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик неожиданно решил завершить свою спортивную карьеру. Для многих новость об уходе 33-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBC стала шоком, ведь в последние время харьковчанин показывал, как активно тренируется в США, а также Гвоздик рассказал, что собирается взять реванш у россиянина Артура Бетербиева, который в октябре отобрал у него чемпионский пояс.

"Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз", – сказал Александр буквально несколько месяцев назад в интервью Luckypunch.net.

Интересно, что Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, в соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но этот вечер бокса перенесли из-за пандемии коронавируса. И следующей даты боя украинец решил не дожидаться.

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О причинах своего решение Гвоздик пока говорить не хочет, зато решение своего клиента прокомментировал его менеджер Эгис Климас. По его словам, украинский боксер пошел на такой шаг, чтобы заняться бизнесом.

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"Он очень умный парень. Саша понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому Гвоздик какое-то время думал над тем, чем ему заниматься дальше. Это его выбор", – цитирует Климаса ESPN.

Реклама Александр Гвоздик / Фото: Twitter

На любительском ринге Гвоздик успел стать победителем Универсиады и бронзовым призером Олимпиады-2012. В профи украинец провел 18 поединков, одержав 17 побед, 14 из которых – нокаутом. В последнем бою в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

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