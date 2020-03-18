Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, но возникла проблема

В соперники украинцу планировался Джесси Харт, но это уже не актуально

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, когда собирается провести следующий бой. Оказалось, что он планировал выступить в одном вечере со своим другом Василием Ломаченко. Ранее мы сообщали, что Гвоздик планирует вернуться на ринг в июне. Об этом в интервью Boxing Scene рассказал тренер украинца Тэдди Атлас.

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"Изначально был план провести бой в карде шоу Ломаченко – Лопес 30-го мая. Однако из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе. Top Rank отменил сейчас все вечера в марте и апреле, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, там вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", – сказал Гвоздик.

Напомним, что в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10 раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

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