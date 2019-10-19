Гвоздик тепло пообщался с Бетербиевым после боя

Гвоздик проиграл Бетербиеву

После поединка, который прошел в Филадельфии Александр Гвоздик пообщался с Артуром Бетербиевым. Отметим, что этот бой Александр проиграл. Смотрите видео боя Гвоздик – Бетербиев.

Сразу после встречи Александр подошел к Артуру тепло его обнял и что-то сказал.

Кстати, Гвоздик выбросил больше ударов, но Бетербиев был точнее. Гвоздик выбросил больше ударов – 614, но до цели дошли только 118. То есть, эффективными оказались 19,2%. Россиянин в свою очередь выбросил 515 ударов и 161 из них попали в украинца – 31,3% точности.

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Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика / Фото: Getty Images В тренде Онлайн боя Гвоздик – Бетербиев: украинец потерпел первое поражение

До фатального нокдауна двое судей были на стороне Гвоздика / Фото: Getty Images

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Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

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