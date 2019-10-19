Гвоздик тепло пообщался с Бетербиевым после боя

После поединка, который прошел в Филадельфии Александр Гвоздик пообщался с Артуром Бетербиевым. Отметим, что этот бой Александр проиграл. Смотрите видео боя Гвоздик – Бетербиев.
Сразу после встречи Александр подошел к Артуру тепло его обнял и что-то сказал.
Кстати, Гвоздик выбросил больше ударов, но Бетербиев был точнее. Гвоздик выбросил больше ударов – 614, но до цели дошли только 118. То есть, эффективными оказались 19,2%. Россиянин в свою очередь выбросил 515 ударов и 161 из них попали в украинца – 31,3% точности.
Смотрите также: Бетербиев дважды проигрывал Александру Усику
Также смотрите видео, как украинский супертяжяловес Владислав Сиренко отправил в нокаут итальянского боксера Ди Берардино.
Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:
Ранее мы сделали для вас подборку интересных фактов о женах Гвоздика и Бетербиева: Виртуоз жижиг галнаш и Дарья-путешественница.
Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк