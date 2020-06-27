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Гвоздик заговорил: украинский экс-чемпион мира по боксу объяснил решение уйти из спорта

27 июня, 11:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Харьковчанин, который живет в США, все же допускает, что еще вернется в ринг

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик наконец-то пообщался со СМИ. Напомним, в начале лета Гвоздик объявил об уходе из бокса, шокировав спортивную общественность. Длительное время 33-летний уроженец Харькова хранил молчание и вот дал-таки интервью.

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Александр рассказал о своем решении авторитетному порталу BoxRec:

"У меня полный порядок с мыслями, я чувствую себя хорошо. Мне кажется, сейчас подходящее время для перемен. Из-за ситуации с коронавирусом я понимал, что все придется начинать практически сначала. Во-первых, никто не давал мне шанса на незамедлительный титульный бой. Во-вторых, сейчас возникла неопределенность в связи с коронавирусом. Мне 33 года, я здоров и хочу оставаться здоровым. Я ищу новые возможности в жизни, помимо бокса. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я рад, что у меня есть мое здоровье".

При этом Гвоздик допустил возвращение в бокс, но не раскрыл, чем будет заниматься в ближайшее время:

"За 22 года в спорте я установил много связей с людьми из бокса и бизнесменами. Я не собираюсь давать комментарии по поводу того, чем я собираюсь заниматься, однако, поверьте, все в порядке. Посмотрим, что случится. Все будет зависеть от того, как пойдут дела в бизнесе. Но никогда не говори "никогда".

В то же время Редкач верит, что Гвоздик еще станет чемпионом мира. Соотечественник не уверен в окончательном уходе коллеги.

Смотрите, как Александр проводил тренировки

Александр Гвоздик, тренировка
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бокс Александр Гвоздик

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