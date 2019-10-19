Гвоздика отправили в больницу после боя с россиянином: известна причина

Александр Гвоздик / Фото: AFP

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Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном бою за пояса IBF и WBC. Смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

После поединка Гвоздик отправился в больницу. Это сделано в качестве меры предосторожности.

Напомним, что украинец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, пропустив 49 силовых ударов в последние шесть минут боя.

Кстати, судьи отдавали победу Гвоздику: в фатальный раунд Александр входил лидером. В бою с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым в фатальный для себя десятый раунд украинец Александр Гвоздик входил лидером на двух из трех судейских записках.

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Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

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Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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