Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Гвоздика отправили в больницу после боя с россиянином: известна причина

19 октября, 09:13

Украинца увезла скорая помощь сразу после поединка

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: AFP

Реклама

Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном бою за пояса IBF и WBC. Смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

После поединка Гвоздик отправился в больницу. Это сделано в качестве меры предосторожности.

Напомним, что украинец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, пропустив 49 силовых ударов в последние шесть минут боя.

Кстати, судьи отдавали победу Гвоздику: в фатальный раунд Александр входил лидером. В бою с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым в фатальный для себя десятый раунд украинец Александр Гвоздик входил лидером на двух из трех судейских записках.

Смотрите также: Бетербиев дважды проигрывал Александру Усику

Также смотрите видео, как украинский супертяж Владислав Сиренко отправил в нокаут итальянца Ди Берардино.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

Ранее мы сделали для вас подборку интересных фактов о женах Гвоздика и Бетербиева: Виртуоз жижиг галнаш и Дарья-путешественница.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...