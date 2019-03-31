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"Гвоздику нужно пройти через это разочарование": экс-чемпион мира прокомментировал бой украинца

Сегодня, 18:01

Знаменитый американец считает, что украинцу нужно создавать больше проблем сопернику во время атак

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP
"Гвоздику нужно пройти через это разочарование": экс-чемпион мира прокомментировал бой украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d5/e3d/5ca0d5e3d1a9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d5/e3d/5ca0d5e3d1a9c.jpg Бокс Знаменитый американец считает, что украинцу нужно создавать больше проблем сопернику во время атак

Бывший чемпион мира Андре Уорд прокомментировал бой украинца Александра Гвоздика и француза Дуду Нгумбу. Напомним, украинец успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Соперник Гвоздика в пятом раунде получил травму ноги и не смог продолжать бой.

"Гвоздик сделал то, что должен был, но завершение было не самым лучшим, люди хотели большего. Думаю, Гвоздик показал, что показывает всегда. Он хороший боксер, технический и точный, но ему нужно создавать больше проблем сопернику во время атак. Едва ли не уверен, что он ментально готов переключать передачу.

Я не знаю, какого это, когда тренируешься 8 недель, а затем выигрываешь вот таким образом. Со мной никогда такого не случалось, но я думаю, что это ужасно. Гвоздику нужно пройти через это разочарование, выйти и сказать себе: "Я понимаю, что это не то, что хотели увидеть болельщики, это не то, к чему я готовился, но я провел защиту, забрал чек. Сейчас нужно вернуться домой и ждать, что будет дальше, что я могу сделать еще", – отметил Уорд.

Для Александра Гвоздика бой с Дуду Нгумбу стал первой защитой титула по версии WBC.  Напомним, в декабре прошлого года Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс в поединке против Адониса Стивенсона. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку. 

Напомним, что Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника. Украинский чемпион хочет провести в 2019 году еще два боя.

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Тег бокс, Александр Гвоздик, Андре Уорд, Дуду Нгумбу

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