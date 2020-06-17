"Гвоздяра – очень умный, ему посулили что-то интересное": британский промоутер – о "пенсии" украинца

Также Сиеста рассказал о причине поражения Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым

Известный британский промоутер Альберт Сиеста, который вел дела и латвийского тяжа Майриса Бриедиса, прокомментировал решение Александра Гвоздика завершить карьеру. Он не видит ничего удивительно в поступке бывшего чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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"Гвоздяра – это очень умный человек, думаю, ему что-то интересное посулили, в локдауне сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC. С Бетербиевым он немного не вытянул, Артур чисто по-чеченски его переел, перебил его. Там настал такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а у Гвоздяры он включился. Фактор какой в бою? У кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие мысли неправильные могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что: "А зачем мне это надо, у меня и так все хорошо", – сказал Сиеста в прямом эфире Instagram Luckypunch.net.

Реклама Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

На любительском ринге Гвоздик успел стать победителем Универсиады и бронзовым призером Олимпиады-2012. В профи украинец провел 18 поединков, одержав 17 побед, 14 из которых – нокаутом. В последнем бою в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

Интересно, что Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, в соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но этот вечер бокса перенесли из-за пандемии коронавируса. И следующей даты боя украинец решил не дожидаться.

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