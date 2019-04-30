Хабиб Нурмагомедов назвал имя своего следующего соперника

7 сентября чемпион UFC встретится в Эмиратах с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов. Фото: AFP

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника. Им станет американец Дастин Порье, бой состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

"Соперник определился – Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника", – заявил в интервью ТАСС отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что в прошлом году Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. В четвертом раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием на шею. Конор постучал по руке, сигнализируя о сдаче.

И тут же Хабиб сразу выскочил через сетку и начал драться со зрителями. Кто-то из посторонних заскочил в октагон и начал бить Макгрегора. Полиции и охране едва удалось прекратить беспорядки. В итоге, Хабиб получил дисквалификацию на шесть месяцев.

Дастин Порье, после победы над Максом Холлоуэем, добыл титул "временного" чемпиона UFC, а с ним и статус официального претендента на поединок с Нурмагомедовым. Всего в активе американца 25 побед и пять поражений.

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