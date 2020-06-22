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Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже

22 июня, 21:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легендарный боксер восстанавливает силы в камере с минусовой температурой

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на своей странице в Instagram показал, как он поддерживает свою спортивную форму с помощью криосауны. Боксер зашел в морозную комнату голым, на нем были надеты только теплая шапочка, носки и перчатки. Сколько градусов в камере не указывается, но традиционно для таких процедур устанавливают температуру ниже 100 градусов Цельсия.

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"Мне сказали, что я хладнокровный, сегодня это правда", – подписал снимок Кличко, на котором видно, что украинец пребывает в отличной физической форме и хоть сегодня готов вернуться на ринг.

INSTAGRAM

Кстати, недавно Владимир Кличко вернулся на ринг и провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперника. Украинец помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возвращения на ринг.

Ранее мы писали, что братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге. Владимир показал во вторник фотографию бывших боксеров на природе

Смотрите, как Владимир Кличко тренируется на ринге с американцем Эвандером Холифилдом:

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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