"Хочу взглянуть в глаза ему и его отцу": Ломаченко жаждет боя с Лопесом

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO украинец Василий Ломаченко рассказал, как воспринял перенос поединка против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса и почему так желает провести бой с американцем. Ранее мы писали, что соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса.

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"Больше всего хочу взглянуть в глаза Лопесу после нашего с ним боя. Хочу посмотреть в глаза ему и его отцу. Интересно увидеть их реакцию.

Что думаю о Лопесе? Отличный боксер. Молод, голоден до побед, у него есть мощь. Хочу с ним подраться, потому что он удерживает мой титул.

Конечно, я был разочарован, что бой перенесен из-за коронавируса, но все к лучшему. Сейчас самое главное, чтобы люди выбрались из этого здоровыми и все вернулось к нормальной жизни", – приводит слова Ломаченко BoxingScene.