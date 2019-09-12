"Хороший удушающий прием": Путин прокомментировал победу россиянина, за которого болеет Усик

Нурмагомедов vs Порье / Фото: Twitter

Президент РФ Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и поделился впечатлениями от победы Хабиба над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.

"Победа убедительная. Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий прием. Классический такой удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", – сказал Путин Нурмагомедову.

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Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоялся 7 сентября. Для россиянина это была вторая защита титула. После победы над американцем его профессиональный рекорд достиг отметки в 28 побед в 28 боях.

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Как мы рассказывали, в своих симпатиях к россиянину Нурмагомедову перед боем с Порье признался Александр Усик. "За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова, – говорил украинец. – Болел за него, и когда он дрался против Рыжего (Макгрегора, – Ред.) Хабиб – здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не глядя по сторонам".

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