Худший в карьере: Гвоздик остался недоволен чемпионским боем

Сегодня, 22:09

Украинский боксер признался, что недооценил соперника

Александр Гвоздик. Фото AFP
Александр Гвоздик. Фото AFP

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО), рассказал о трудной победе над Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО).

Напомним, что Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Наш боксер единогласным решением судей победил Мехди Амара.

"Думаю, бой с Амаром был худшим в моей профессиональной карьере. Не знаю, что произошло, и не хочу сейчас оправдываться. Я был хорошо готов, мы сделали много подготовительной работы. Но важно не сколько ты делаешь, а что ты конкретно делаешь. Возможно, я где-то проделал не ту работу, упустил какие-то детали.

Это был бой, когда фаворит показал себя худшего, а оппонент – себя лучшего. Но надо отдать должное Амару – он хорошо поработал в тот вечер и здорово дрался, несмотря на прогнозы болельщиков и экспертов. Да и я недооценил его. Я посмотрел три или четыре его боя, но в наш вечер он действовал иначе.

Хорошо, что этот бой случился. Я увидел, что мне еще предстоит многое исправить и в защите, и в атаке. Если бы в тот день моим соперником был не Амар, а Стивенсон, бой не продлился бы больше пары раундов. Сейчас у меня неделя отдыха, а после мы соберемся с командой и подробно разберем свои ошибки в последнем поединке", – сказал Гвоздик.

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

Добавим, что промоутер Гвоздика просил сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.
бокс, Александр Гвоздик, Мехди Амар

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Источник:

sport.ua

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