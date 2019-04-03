"Хватит": за 9 дней до боя с Ломаченко Кролла вспомнил о магии прозвища украинца

Британский визави Васи рассказал, почему соперникам приходится молить нашего боксера о пощаде

"Хватит": за 9 дней до боя с Ломаченко Кролла вспомнил о магии прозвища украинца 2019-04-03T14:05:00+03:00 Бокс Британский визави Васи рассказал, почему соперникам приходится молить нашего боксера о пощаде

Британский легковес Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) заявил, что находится в своей лучшей форме перед боем против Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Тело не выигрывает бои, но я верю, что физически нахожусь в своей лучшей форме в карьере. Этот бой будет сложным психологически, нужно будет бороться с разочарованием, потому что это то, что нравится Ломаченко, он любит ломать соперников, заставлять их сдаваться. Не зря же его называют No Mas Chenko. Но я верю, что я в своей лучшей форме", – заявил Кролла по прозвищу Миллион долларов

Напомним, "No mas" буквально переводится как "хватит" - будто соперники Ломаченко выбрасывают белый флаг и молят его о пощаде.

Бой Ломаченко – Кролла состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец.

Ранее Василий Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев: "Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком. В США куча примеров, когда ты много всего наговорил, проиграл и об этом все забыли, и никто даже не вспоминает, что ты наговорил".

Что касается Энтони Кроллы, то подписчики британца в Instagram настоятельно советуют ему перед боем с украинцем оформить медицинскую страховку: "После боя она тебе точно пригодится".

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