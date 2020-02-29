И кто здесь король? Ломаченко обошел Фьюри в рейтинге лучших боксеров современности по версии ESPN

Украинский боксер Василий Ломаченко получил еще одно международное признание. Спортсмен из Белгорода-Днестровского возглавил рейтинг профессионалов независимо от весовой категории (р4р), который составил авторитетный портал ESPN.com. К слову, ESPN – один из популярных спортивных телеканалов Америки. Напомним, недавно Ломаченко назвал дату и место своего следующего боя.

32-летний украинец выступает сейчас в легком весе (до 61,2 кг) и владеет титулами чемпиона мира по трем из четырех основных версий – WBA, WBO, IBF. А вот непобедимого британского тяжеловеса Тайсона Фьюри эксперты поставили лишь на седьмое место. Хотя неделю назад Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал пояс WBC. Причем опережает "Цыганского короля" даже украинец Александр Усик, который провел всего один поединок в супертяжах, но всех победил в тяжелом весе до 91 кг.

В состав экспертной группы ESPN входят: Дэн Рафаэль, Андре Уорд, Тимоти Брэдли, Джо Тесситоре, Тедди Атлас, Стив Ким, Бернардо Пилатти, Эрик Раскин, Ник Паркинсон, Найджел Коллинз, Чарльз Мойниэн и Сальвадор Родригес.

Реклама

Читайте о том, что известны дата и место второго боя Усика в супертяжелом дивизионе.

Смотрите на Ломаченко за рулем, который занимается дрифтом

Василий Ломаченко занимается дрифтом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама