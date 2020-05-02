"И нашим и вашим": появилось видео, как тренер Усика представляет Крым на чемпионате России по боксу

Иван Редкач показал скандальное видео с членом команды Усика: "Без паспорта РФ туда бы не допустили"

Проживающий в США украинский боксер Иван Редкач предоставил доказательства того, что у тренера Александра Усика Сергея Лапина – российский паспорт. Редкач по прозвищу "Киллер" разместил у себя в Facebook видео того, как Лапин в 2016 году, спустя два года после аннексии украинского Крыма Россией, выступает на чемпионате России по боксу в Оренбурге. При этом диктор на арене объявляет Лапина как "представителя республики Крым из города Симферополь, чемпиона Украины-2013".

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"Знакомьтесь, это тренер Саши Усика – тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует в чемпионате России, потом показывает украинский паспорт. Поступок марионетки из серии и нашим и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу, проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", – написал у себя в Facebook о Сергее Лапине Иван Редкач

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Иван Редкач / Фото: Getty Images

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Ранее во время Instagram-войны с Сергеем Лапиным Иван Редкач заявил, что у того – российский паспорт. В ответ Лапин утверждал, что он – гражданин Украины, а также чемпион Украины и "не раз защищал честь страны на международных аренах".

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