И Усик в половину руки: фанат украинского боксера сделал эффектное тату

На портреты Александра в Киеве уже действует скидка

Неизвестный фанат украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО), который в 2019 году перешел в супертяжелый вес, сделал себе эффектную татуировку в половину руки с изображением кумира. Тату-мастер выразил свое уважение к деятельности боксера и пообещал сделать скидку следующему клиенту, который захочет запечатлеть бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте на своей коже.

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"Чем больше рисую портретов этого крутого дядьки, тем большим уважением пропитываюсь к нему и его делу. Саня, ты мега крут! Кстати, если кому интересно сделать портрет Усика (Киев), то готов обсудить скидку", – написал мастер тату Петровский.

Усик отреагировал на посвященную ему работу лайком. Ранее стали известны дата и место боя Александр Усик – Дерек Чисора. Поединок украинского супертяжа и опытного британца пройдет 23 мая на 20-тысячной арене O2 в Лондоне. Это будет второй бой Усика в Королевском дивизионе.

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Видео: Instagram

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