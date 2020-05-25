"Идеальный! Под флаг": боксер Александр Усик нанес свои первые удары в гольфе

Александр приобщился к аристократическому виду спорта, от которого без ума Шевченко и Кличко-младший

Олимпийский чемпион-2012, абсолютный чемпион мира в крузервейте и начинающий супертяж Александр Усик попробовал себя в аристократическом виде спорта – гольфе, которым активно занимаются Андрей Шевченко и Владимир Кличко. Усик выложил в Instagram видео своей серии из трех ударов клюшкой по трем разным белым мячикам, после одного из которых закадровый приятель Александра с выражением произнес: "Идеальный! Под флаг".

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INSTAGRAM

Отметим, что в гольф Александр Усик играл в необычной обуви – на нем были кроссовки разного цвета: один – черный, другой – белый.

"Красава!" – хвалят Усика за первые успехи в гольфе многие подписчики

"Напряженный какой-то, в этой игре нужна гибкость", – критикуют другие

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Напомним, ранее в Великобритании в гольфе попрактиковался кум Усика Василий Ломаченко. Это произошло перед последним боем Василия, в котором тот одолел Люка Кэмпбелла. Услышав тогда в свой адрес реплику о том, что, возможно, мы увидели в деле будущего чемпиона мира по гольфу, Ломаченко расплылся в улыбке.

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

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