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"Идеальный! Под флаг": боксер Александр Усик нанес свои первые удары в гольфе

25 мая, 16:07

Олег Люлька

Александр приобщился к аристократическому виду спорта, от которого без ума Шевченко и Кличко-младший

Олимпийский чемпион-2012, абсолютный чемпион мира в крузервейте и начинающий супертяж Александр Усик попробовал себя в аристократическом виде спорта – гольфе, которым активно занимаются Андрей Шевченко и Владимир Кличко. Усик выложил в Instagram видео своей серии из трех ударов клюшкой по трем разным белым мячикам, после одного из которых закадровый приятель Александра с выражением произнес: "Идеальный! Под флаг".

Читайте также: Шева – в напряжении: Бейл назвал обладателя "Золотого мяча" худшим гольфистом среди футболистов

INSTAGRAM

Отметим, что в гольф Александр Усик играл в необычной обуви – на нем были кроссовки разного цвета: один – черный, другой – белый.

"Красава!" – хвалят Усика за первые успехи в гольфе многие подписчики

"Напряженный какой-то, в этой игре нужна гибкость", – критикуют другие

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Напомним, ранее в Великобритании в гольфе попрактиковался кум Усика Василий Ломаченко. Это произошло перед последним боем Василия, в котором тот одолел Люка Кэмпбелла. Услышав тогда в свой адрес реплику о том, что, возможно, мы увидели в деле будущего чемпиона мира по гольфу, Ломаченко расплылся в улыбке.

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

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гольф боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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