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"Иди к зверям": Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса

13 июля, 12:13

Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Getty Images

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа от Энди Руиса. По мнению "Железного Майка", британский боксер, в свое время ставший "палачом" для Владимира Кличко, способен взять реванш у Руиса, однако для этого ему необходимо разобраться в себе и провести работу над ошибками.

"Джошуа сделал ошибку и был потрясен. Такая фигня случается. Он может победить в реванше, однако нужно, чтобы в его голове был порядок. Джошуа не удастся взять реванш, если в его голове будет всякая х**нь, – заявил Майк Тайсон. – Энтони надо упорядочить мысли, посвятить свою жизнь боксу. Ему нужно дистанцироваться от себя. Когда мы тренируемся, отправляемся в горы, где можно абстрагироваться от себя и своих мыслей. Там нет никого, кроме зверей и деревьев. Ты можешь сам бороться со своими демонами".

Джошуа был избит Руисом в Нью-Йорке
Джошуа был избит Руисом в Нью-Йорке Фото: AFP

"Джошуа показывает отличное расположение духа, но его мысли... Кто знает, что творится в его голове? Черт, у него сейчас наступил сложный этап в жизни. У Джошуа уже есть деньги. Теперь нужно ответить на вопрос: "Кто ты?". Кто ты в ситуации, когда необходимо преодолеть трудности? Что ты будешь делать? Опустишься ли ты вниз? Скажешь ли ты, что больше не хочешь продолжать? Ты останешься на дне и сдашься? Или продолжишь делать то, во что веришь? Есть ли у тебя достоинство?" – заключил Майк Тайсон.

Майк Тайсон – о Василии Ломаченко

Как мы писали ранее, легендарный боксер Майк Тайсон посетил Киев: тут американцу вручили копию булавы Богдана Хмельницкого. "Железный Майк" в нашей столице заявил, что не знает "этого парня" Александра Усика и вспомнил о второй маме – украинке.

Также сообщалось, что фанаты назвали ТОП-10 "злодеев" мирового спорта. Среди тех, кого за неспортивное поведение включили в анти-рейтинг от болельщиков, оказались Майк Тайсон, Жозе Моуринью и Флойд Мейвезер.

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Тег бокс, Майк Тайсон, Энтони Джошуа, Энди Руис

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Источники:

Сегодня|Спорт , Fightnews

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