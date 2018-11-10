Игроки "МанСити" будут болеть за Усика: "Он просто зверь"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко встретился с Александром Усиком и пожелал ему удачи в поединке с Беллью. Сегодня на "Манчестер Арена" абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать чемпионские пояса в поединке против экс-чемпиона мира Тони Беллью. Боксерский вечер в Манчестере уже стартовал. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик – Беллью.

"Перед тем, как ехать на тренировку, я заехал к Усику, пожелал удачи. У нас, к сожалению, не получилось вместе позавтракать, но мы пообщались, – сказал Зинченко во время встречи с фанатами. – Я уже не раз говорил, что если знаешь его, если смотришь на него, это абсолютный чемпион. Все мы болеем за Александра и желаем ему сегодня только победы".

"Прогноз? Только победа. Надеюсь на нокаут, но любая победа — это победа".

"Больше половины моей команды точно будет болеть за него. Они все его знают. Подходили и говорили мне: "Он просто зверь".

Кстати, на церемонию взвешивания Александр Усик пришел в шарфе "МанСити".

Знали ли вы о том, что Беллью мечтал играть за "Эвертон", но его выгнали из футбола из-за лишнего веса? А о том, что британец сыграл одну из ролей в продолжении культового фильма про Рокки – "Крид"? Интересные факты из биографии Тони Беллью.