Иконы и российский спецназ: Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми"

Боксер поделился со своими подписчиками видео о "силе православного духа" и нарвался на критику

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Украинский боксер Василий Ломаченко поделился на своей странице в Instagram видео о "силе православного духа". На видео российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

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Подписчики боксера уже успели раскритиковать спортсмена за это видео, приводим некоторые комментарии со страницы чемпиона мира:

Все эти ряженые не вызывают доверия, религия-бизнес! Думай головой

Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я вас уважаю, Василий, но не стоит

Отметим, что "Корсунская пустынь" – это монастырь Русской православной церкви в Орловской области, Россия.

Ранее другой украинский боксер Александр Усик не раз попадал в скандал из-за своей позиции в вопросе аннексии Крыма Россией. Украинец отказывался отвечать на вопросы "чей Крым", а после очередного из них назвал вопросы о Крыме собачьими.

Недавно грузино-украинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе стал на защиту Усика. "Усик из Крыма и спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг" – считает Долидзе. Он считает, что люди не понимают Усика, потому что его "слова коверкают журналисты".

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