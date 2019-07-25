Инсульт во время боя: появились подробности смерти российского боксера Дадашева
Боец из России скончался после полученных во время поединка травм
Появились подробности смерти российского боксера Максима Дадашева. Оказывается, еще во время боя с Сабриэлем Матиасом у Дадашева случился инсульт, но боец продолжил поединок, несмотря на боль и только в 11-м раунде бой был остановлен по просьбе российской стороны.
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"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!!!", – говорится в сообщении, опубликованном на странице Дадашева в Instagram.
Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.
А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.
Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко
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