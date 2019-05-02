Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

Первая спортсменка из Ирана, которой удалось победить в международном боксерском поединке, не может вернуться на родину

Садаф Хадем. Фото: Instagram

Иранской спортсменке Садаф Хадем, которая занимается боевыми искусствами, грозит тюремный срок в Иране. По информации СМИ, власти страны приняли решение арестовать женщину за выход на ринг без хиджаба. Помимо этого, Хадем обвиняется в том, что проводила тренировки под руководством мужчины, что тоже незаконно в Иране.

Сообщается, что Федерация любительского бокса Ирана не стала вмешиваться в дело и заявила, что боксерша выступала на соревнованиях в качестве частного лица.

Хадем – первая спортсменка из Ирана, которой удалось победить в международном боксерском поединке.

Садаф Хадем провела бой во Франции в середине февраля. Получив информацию о том, что она может быть арестована в своей стране, она отказалась от идеи вернуться в Тегеран.

Напомним, что несколько лет назад девушку-бодибилдера в Иране арестовали за "нескромные" селфи.

А еще ранее муж запретил футболистке сборной Ирана ехать на чемпионат Азии. Супруг считает, что Нилуфар Ардалан должна уделять время сыну, а не профессиональному спорту.

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