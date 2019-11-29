Ирландский виски против американского пива: как остроумно боец UFC отреагировал на бой с Макгрегором

Дональд, который 18 января в Лас-Вегасе встретится с Конором, оригинально проанонсировал грядущую схватку

Дональд Серроне / Фото: Getty Images

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Конор Макгрегор возвращается в октагон.Турнир UFC-246, главным боем которого должна стать встреча экс-чемпиона промоушена Макгрегора (21-4) и Дональда Серроне (36-13-1), пройдет 18 января в Лаг-Вегасе. Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не хочет реванш с Макгрегором.

"Конор подписал контракт, Ковбой также готов" – заявил в интервью ESPN президент UFC Дэйна Уайт.

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Надо отдать должное американцу Серроне, который весьма остроумно отреагировал на официальное объявление своего боя против Макгрегора. Дональд представил противостоянии с ирландцем в виде схватки алкогольной продукции, лицами которой они являются. Конор – это ирландский виски, а Дональд – классика американского пиво.

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Ранее мы писали, что следующий соперник Конора Макгрегора американец Дональд Серроне по прозвищу Ковбой летом "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

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