Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Исключил только два продукта и стал чувствовать вкус: чемпион рассказал, как похудел к реваншу с Руисом

12 июня, 21:06

Елена Павлова Елена Павлова

Поначалу еда была для Джошуа ужасно безвкусной

Чемпион супертяжелого веса по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа, который на костылях принял участие в митинге, рассказал, как ему удалось сбросить вес перед реваншем с мексиканским бойцом Энди Руисом, который состоялся в декабре 2019 года.

Читайте также: Докатался на самокате? Чемпион мира по боксу получил неожиданную травму перед защитой титула

"Я исключил соль из рациона перед этим боем. Но еда была такой безвкусной. Вы даже не представляете, как сильно мы зависим от соли и сахара. Когда перестаешь их употреблять, то начинаешь ощущать настоящий вкус еды. Так я сбросил лишний вес. Курица и брокколи становятся жесткими, если в них не добавить специи. Мне когда-то сказали, что нам нравится не курица, а приправы и соусы. Поэтому я думаю, что вегетарианцы и веганы что-то знают. Они добавляют в овощи те же соусы и специи, получая при этом тот же вкус, что у курицы", – сказал Джошуа в интервью Mens Health.

Энтони Джошуа

Реклама

Энтони Джошуа / Фото: matchroomboxing

Напомним, Джошуа провел предыдущий поединок 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии, когда единогласным решением судей выиграл у мексиканца Энди Руиса и вернул пояса. Британский обладатель поясов WBO, WBA и IBF должен был выйти в ринг против болгарского претендента Кубрата Пулева 20 июня. Но супертяжелое сражение Джошуа – Пулев перенесли неизвестно на когда из-за пандемии коронавируса.

А теперь стало известно, что Джошуа договорился о двух боях с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. А промоутер озвучил сумасшедшие гонорары за мега-бой Джошуа и Фьюри.

Смотрите также, как Джошуа взял реванш у Руиса

Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

соль сахар похудение боксер супертяжелый вес Энтони Джошуа Энди Руис

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксераБокс
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинок
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинокФутбол
Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере Ломаченко
Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере ЛомаченкоБокс
Кличко вернулся на ринг: украинец провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперника
Кличко вернулся на ринг: украинец провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперникаБокс
На арене за два миллиарда со зрителями: промоутер назвал место и время боя Ломаченко с Лопесом
На арене за два миллиарда со зрителями: промоутер назвал место и время боя Ломаченко с ЛопесомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять