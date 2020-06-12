Исключил только два продукта и стал чувствовать вкус: чемпион рассказал, как похудел к реваншу с Руисом

Чемпион супертяжелого веса по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа, который на костылях принял участие в митинге, рассказал, как ему удалось сбросить вес перед реваншем с мексиканским бойцом Энди Руисом, который состоялся в декабре 2019 года.

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"Я исключил соль из рациона перед этим боем. Но еда была такой безвкусной. Вы даже не представляете, как сильно мы зависим от соли и сахара. Когда перестаешь их употреблять, то начинаешь ощущать настоящий вкус еды. Так я сбросил лишний вес. Курица и брокколи становятся жесткими, если в них не добавить специи. Мне когда-то сказали, что нам нравится не курица, а приправы и соусы. Поэтому я думаю, что вегетарианцы и веганы что-то знают. Они добавляют в овощи те же соусы и специи, получая при этом тот же вкус, что у курицы", – сказал Джошуа в интервью Mens Health.

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Напомним, Джошуа провел предыдущий поединок 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии, когда единогласным решением судей выиграл у мексиканца Энди Руиса и вернул пояса. Британский обладатель поясов WBO, WBA и IBF должен был выйти в ринг против болгарского претендента Кубрата Пулева 20 июня. Но супертяжелое сражение Джошуа – Пулев перенесли неизвестно на когда из-за пандемии коронавируса.

А теперь стало известно, что Джошуа договорился о двух боях с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. А промоутер озвучил сумасшедшие гонорары за мега-бой Джошуа и Фьюри.

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Видео: Reuters

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