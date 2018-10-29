Исмаил Силлах вернулся на ринг и выиграл первый бой с 2016 года

Украинский боксер первого тяжелого веса Исмаил Силлах возобновил профессиональную карьеру. После трех поражений подряд Силлах сменил команду и, наконец, одержал победу. 33-летний спортсмен провел бой в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика) и нокаутировал соперника во втором раунде. Интересно, что этот бой пока не внесен в базу boxrec, а имя оппонента украинского боксера не называется. Победа стала первой с 2016 года.

Напомним, что Силлах был перспективным боксером и в 2013 году даже провел чемпионский поединок, проиграв Сергею Ковалеву нокаутом. После этого карьера украинца пошла на спад, в восьми поединках он потерпел четыре поражения. Три последние боя Силлах провел против Матеуша Мастернака, Алексея Папина и Анджея Фонфары, уступив во всех.

На данный момент Силлах занимает 114-е место в рейтинге боксеров крузервейта. Ранее украинец сообщил о начале сотрудничества с Гилбертом Ройнболом и Фредди Рейесом.

Ранее боксер намекал, что задумался о завершении боксерской карьеры после тяжелейшего поражения от россиянина Алексея Папина в Москве.