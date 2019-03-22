Источник: Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе
Украинский боксер проведет дебютный бой в хэвивейте в Чикаго
Журналист Майк Коппингер на своей странице в Twittter сообщил, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик договорился о своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Соперником Усика станет камерунец Карлос Такам. Бой должен состояться 18 мая в Чикаго и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
За плечами 38-летнего Такамы 42 боя в профи – 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Правда, проигрывал он не кому-нибудь, а достойным соперникам – Дереку Чисоре, Энтони Джошуа, Джозефу Паркеру и Александру Поветкину.
TWITTER— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 21, 2019
Кстати, американец подтвердил информацию, что Усик вел переговоры с россиянином Александром Поветкиным, но как известно, "Русский Витязь" отказался драться с украинцем.
Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести защиту титула WBC в бою против россиянина Дениса Лебедева. Если он откажется от этого боя, то будет лишен пояса. Правда, если украинец все же перейдет в хэвивейт, он все равно вынужден будет оставить титулы крузервейта.
Ранее мы писали, что митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес. Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ.
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