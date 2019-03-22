Источник: Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе

Украинский боксер проведет дебютный бой в хэвивейте в Чикаго

Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Источник: Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b8e/a56/5c7b8ea56bb87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b8e/a56/5c7b8ea56bb87.jpg 2019-03-22T13:39:05+02:00 Бокс Украинский боксер проведет дебютный бой в хэвивейте в Чикаго

Журналист Майк Коппингер на своей странице в Twittter сообщил, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик договорился о своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Соперником Усика станет камерунец Карлос Такам. Бой должен состояться 18 мая в Чикаго и будет показан на стриминговой платформе DAZN.

За плечами 38-летнего Такамы 42 боя в профи – 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Правда, проигрывал он не кому-нибудь, а достойным соперникам – Дереку Чисоре, Энтони Джошуа, Джозефу Паркеру и Александру Поветкину.

TWITTER— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 21, 2019

Кстати, американец подтвердил информацию, что Усик вел переговоры с россиянином Александром Поветкиным, но как известно, "Русский Витязь" отказался драться с украинцем.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести защиту титула WBC в бою против россиянина Дениса Лебедева. Если он откажется от этого боя, то будет лишен пояса. Правда, если украинец все же перейдет в хэвивейт, он все равно вынужден будет оставить титулы крузервейта.

Ранее мы писали, что митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес. Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ.

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