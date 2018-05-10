Исторический бой: WBA представила особый пояс для боя Ломаченко – Линарес

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила особый пояс, который будет стоять на кону поединка между чемпионом мира в легком весе по версии WBA венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) и обладателем титула WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

Подобные "особые пояса" делают для определенных исторических боев, чтобы ознаменовать битву лучшего с лучшим. По мнению WBA, поединок Ломаченко – Линарес полностью подходит под эти критерии. В 2017 году "особыми поясами" были отмечены две супербитвы: Сауль Альварес – Геннадий Головкин и Владимир Кличко – Энтони Джошуа.

Ранее Ломаченко сделал комплимент своему сопернику и признал, что бой будет для него нелегким. Тем не менее, украинец намерен побеждать, чтобы вписать свое имя в историю бокса.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Напомним, что Украина занимает пятое место в рейтинге самых успешных стран в профессиональном боксе. Впереди – только США, Япония, Великобритания и Мексика.