Из Азии в Европу: чемпионат мира по боксу со скандалом сменил свою прописку

Столица Индии не выполнила обязательства перед Международной ассоциацией бокса, и турнир "переехал" в Сербию

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2021 году состоится в Белграде. Об этом сообщает официальный сайт Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Даты проведения турнира в столице Сербии назовут позднее. Накануне боксер "Киллер" покрасил волосы в цвета флага Украины.

Изначально боксерский ЧМ-2021 должен был пройти в Нью-Дели. Однако город не выполнил свои финансовые обязательства перед AIBA, и соревнования передали Сербии. Таким образом столица Индии обязана заплатить Международной ассоциации 500 тысяч долларов в качестве штрафа.

Отметим, что Белград во второй раз в своей истории примет боксерский чемпионат мира. Предыдущий турнир в этом городе проходил еще в прошлом веке – в 1978 году.

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Напомним, что предыдущее мировое первенство по боксу состоялось в сентябре прошлого года в Екатеринбурге. Эти соревнования в России бойкотировали ведущие боксеры Украины, отказавшиеся от поездки в РФ.

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