Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду

Сегодня, 17:40

Украинский чемпион мира по боксу, сидя в седле, пожелал мира своим братьям

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram
Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a47/c82/5c9a47c8291a6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a47/c82/5c9a47c8291a6.png Бокс Украинский чемпион мира по боксу, сидя в седле, пожелал мира своим братьям

Чего только не делал Александр Усик в рамках подготовки к своему дебюту в супертяжелом весе – и штангу поднимал, и под воду уходил, и с Владимиром Кличко тренировался. Угомониться бы слегка! Но даже отсутствие стопроцентной информации относительно предстоящего соперника по поединку 17-18 мая в Чикаго не останавливает украинского чемпиона, который начал новый этап в своей подготовке – велосипедный!

Фото – Instagram

В сети появилось видео заезда Александра Усика на велосипеде по Национальному ботаническому саду имени Гришко. Боксер настолько основательно - а-ля ниндзя – укутал свое лицо в пасмурную погоду, что не сразу узнаешь в нем Усика. Боксерские перчатки он сменил на обычные. Но когда, оторвав руку от руля, гонщик изобразил удар правой и громко произнес "Мир дому вашему, братья!" - всякие сомнения развеялись. Усик, он самый! 

INSTAGRAM (@boxingfamily_ua)

Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.

Также сообщалось, что драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, Александр Усик

Вы сейчас просматриваете новость " Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

23 марта, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко

20 марта, 10:59

Украинскому чемпиону мира перед защитой титула преподнесли шикарную картину

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Украине предложили решение по Азовскому морю

Совет "Нафтогаза" назвал размер зарплаты Андрея Коболева

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Загрузка...

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

Вчера, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Вчера, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

24 марта, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока

24 марта, 16:29

По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

24 марта, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы