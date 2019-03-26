Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду
Украинский чемпион мира по боксу, сидя в седле, пожелал мира своим братьям
Чего только не делал Александр Усик в рамках подготовки к своему дебюту в супертяжелом весе – и штангу поднимал, и под воду уходил, и с Владимиром Кличко тренировался. Угомониться бы слегка! Но даже отсутствие стопроцентной информации относительно предстоящего соперника по поединку 17-18 мая в Чикаго не останавливает украинского чемпиона, который начал новый этап в своей подготовке – велосипедный!
Фото – Instagram
В сети появилось видео заезда Александра Усика на велосипеде по Национальному ботаническому саду имени Гришко. Боксер настолько основательно - а-ля ниндзя – укутал свое лицо в пасмурную погоду, что не сразу узнаешь в нем Усика. Боксерские перчатки он сменил на обычные. Но когда, оторвав руку от руля, гонщик изобразил удар правой и громко произнес "Мир дому вашему, братья!" - всякие сомнения развеялись. Усик, он самый!
INSTAGRAM (@boxingfamily_ua)
Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.
Также сообщалось, что драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут.
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