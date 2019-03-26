Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду

Украинский чемпион мира по боксу, сидя в седле, пожелал мира своим братьям

Александр Усик. Фото: Instagram

Из человека-амфибии – в "ниндзю": Усик в "маскировке" прокатился по ботаническому саду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a47/c82/5c9a47c8291a6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a47/c82/5c9a47c8291a6.png 2019-03-26T17:40:14+02:00 Бокс Украинский чемпион мира по боксу, сидя в седле, пожелал мира своим братьям

Чего только не делал Александр Усик в рамках подготовки к своему дебюту в супертяжелом весе – и штангу поднимал, и под воду уходил, и с Владимиром Кличко тренировался. Угомониться бы слегка! Но даже отсутствие стопроцентной информации относительно предстоящего соперника по поединку 17-18 мая в Чикаго не останавливает украинского чемпиона, который начал новый этап в своей подготовке – велосипедный!

Фото – Instagram

В сети появилось видео заезда Александра Усика на велосипеде по Национальному ботаническому саду имени Гришко. Боксер настолько основательно - а-ля ниндзя – укутал свое лицо в пасмурную погоду, что не сразу узнаешь в нем Усика. Боксерские перчатки он сменил на обычные. Но когда, оторвав руку от руля, гонщик изобразил удар правой и громко произнес "Мир дому вашему, братья!" - всякие сомнения развеялись. Усик, он самый!

INSTAGRAM (@boxingfamily_ua) 26 Мар 2019 в 3:34 PDT

Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.

Также сообщалось, что драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут.

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