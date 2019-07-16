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Из тюрьмы – на трибуны: боец UFC увидел отца впервые за 17 лет и выдал супербой в "клетке"

16 июля, 23:36

Американец Андре Фили избил соперника на глазах у своего родителя, только что вышедшего на свободу

Фили избил Мораеса
Фили избил Мораеса. Фото: Getty Images

В американском Сакраменто (штат Калифорния) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Как оказалось, у поединка 29-летнего гавайского полулегковеса Андре Фили была невероятная сентиментальная подоплека. Фили удалось одержать яркую победу в "клетке" над Шеймоном Мораесом. А после завершения шоу Андре признался, что на трибунах в Сакраменто присутствовал его отец, который недавно вышел из мест лишения свободы. Отец и сын не виделись 17 лет.

Смотрите обзор боя Фили – Мораес

"Отец только что вышел из тюрьмы, я не видел его 17 лет, – рассказал Андре Фили. – Он смотрел мой бой. Если кто-то думает, что сможет победить меня на глазах у отца, то этому не бывать. Точно так же никто не сможет победить меня на глазах у маленькой сестренки. Или на глазах у тех ребят, с которыми я рос, борясь за свое выживание".

Отметим, что ранее Андре Фили отмечал, что в промежутках между своими тюремными отсидками его отец распускал руки дома. В частности, в семь лет парень стал свидетелем того, как его отец избивал мать.

Напомним, не так давно другой боец смешанного стиля Би Джей Пенн устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн – член Зала славы UFC – был очень пьян и вел себя шумно. Его вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Также мы писали о шокирующей истории – девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения. На Аспен Лэдд было жалко смотреть. Видимо, такое действие на организм спортсменки оказала сгонка веса.

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