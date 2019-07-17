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Из-за брата: американец обвинил Виталия Кличко в последнем поражении Владимира

17 июля, 21:37

По словам экс-тренера Кличко-младшего, он бы не проиграл Джошуа, если бы не ложная подсказка от Виталия

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: Сергей Ревера, Сегодня|Спорт

Американский тренер Джеймс Али Башир, работавший с Александром Усиком и Владимиром Кличко, вспомнил последний бой Кличко-младшего на профи-ринге. Напомним, в том поединке Владимир два года назад в Лондоне проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, хотя имел шансы закончить бой досрочно в свою пользу.

"Есть много мнений, но единственный, кто знает, что случилось в том бою, это Владимир Кличко, – заявил его бывший тренер Джеймс Али Башир изданию Ringpolska. – По моему мнению, когда Владимир потряс Джошуа, он не должен был его отпускать. Я думаю, в следующем раунде он должен был выйти с полыхающими пушками и преследовать Джошуа, пытаясь его нокаутировать. Единственный, кто мог получить выгоду от того, что Владимир ослабил хватку, был Джошуа. Он был намного моложе. Любое послабление давало шанс Джошуа восстановить силы. Я думаю, в тот вечер в углу Владимира Виталий Кличко и Джонатон Бэнкс сделали неправильный выбор, сказав Владимиру сбавить обороты. Я думаю, они должны были сказать ему надавить на газ и преследовать Джошуа. Думаю, он бы его нокаутировал".

При этом на вопрос, вернется ли 43-летний Владимир Кличко на профи-ринг, Джеймс Али Башир ответил: "Я разговаривал с Владимиром, и он, кажется, решил, что закончил карьеру. Я говорю то, что сказал он".

Кличко против Джошуа
Кличко против Джошуа Фото: Getty Images

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко прокомментировал слухи о возвращении на ринг. "Я остаюсь верен своему решению перестать боксировать и переключиться на другую карьеру. Я никогда не выигрывал так много, как с поражением. У меня за плечами множество побед, но после боя с Энтони Джошуа на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражение для меня – не вариант. Сегодня же я знаю, что страстное поражение – это таки вариант", – заявил Кличко-младший.

Также мы писали, что Владимир Кличко раскрыл подробности пожара, в котором едва не погиб. "Мы были на яхте в бурной воде и внезапно обнаружили огонь – примерно в 7 морских милях от береговой линии. Благо, мы смогли рассчитывать на помощь от береговой охраны Мальорки и пожарных. Спасибо им всем! Все вы: будьте осторожны с тем, что вы хотите, потому что в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина на выходных" уж слишком буквально", – заключил 43-летний Кличко.

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Тег бокс, Виталий Кличко, Владимир Кличко, Джеймс Али Башир

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Источники:

Сегодня|Спорт , vringe.com

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