"Из-за коронавируса запланированный бой сдвинулся": когда вернется в ринг небитый украинский боксер

Украинский непобедимый боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО), который уже долгое время живет и тренируется в США, рассказал, когда выйдет в ринг в следующий раз. В феврале Шелестюк с рассечением одержал 18-ю победу в США.

"Не могу дождаться, когда вернусь в ринг. После моего поединка 31 января телеканал Showtime хотел, чтобы следующий бой на их канале я провел в мае-июне. Но из-за коронавируса запланированный бой сдвинулся на август-сентябрь. Всем спасибо за поддержку", – написал Шелестюк.

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Напомним, что 1 февраля одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном в Шривпорте, США. Соперником украинца должен был быть мексиканец Алехандро Давила, но за неделю до поединке он получил травму и отказался от боя. Но промоутеру удалось быстро найти замену в лице Верона.

/ Фото: Instagram

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На счету Шелестюка 18 побед подряд в профи и ни одного поражения. В марте 2019 года украинец провел первый бой после полуторагодичной паузы и победил Мартина Анхеля Мартинеса. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com он идет 91-м в мире.

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